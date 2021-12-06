Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 21: Der Talk am 05.09.
57 Min.Folge vom 06.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren nach dem Talk-Spezial mit Kanzler Sebastian Kurz – diesmal mit Anneliese Rohrer (Kolumnistin „Die Presse“), Wolfgang M. Rosam (Politberater und Herausgeber „Falstaff“), Corinna Milborn (Infochefin „Puls 24“) und Walter Hämmerle (Chefredakteur „Wiener Zeitung“). Moderation: Christoph Kotanko
