Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 24: Der Talk am 26.09.
61 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Matthias Matussek (Journalist und Publizist), Anna Dobler (stv. Chefredakteurin „exxpress.at“), Peter Menasse (Publizist und Kommunikationsberater) und Daniela Holzinger (Ex-Nationalratsabgeordnete und Kolumnistin). Moderation: Christoph Kotanko
