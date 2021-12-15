Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 29: Der Talk am 31.10.
67 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Horst Pirker (Medieninhaber „Verlagsgruppe News“), Karin Bauer (Wirtschaftsjournalistin „Der Standard“), Markus Voss (Börsen-Experte „FOCUS Online") und Anders Indset (Kolumnist "Handelsblatt" und Autor). Moderation: Christoph Kotanko
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0