Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 07.11.

ServusTVStaffel 1Folge 30vom 14.12.2021
Der Talk am 07.11.

Der Talk am 07.11.Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 30: Der Talk am 07.11.

65 Min.Folge vom 14.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Meinungsbildner diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Ulrike Herrmann (taz-Journalistin und Autorin), Marcus Franz (Internist und Publizist), Ulrike Stockmann (Kolumnistin „Jüdische Rundschau) und Josef Ertl (Redaktionsleiter „OÖ-Kurier“) Moderation: Christoph Kotanko

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen