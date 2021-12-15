Lockdown-Wirrwarr, Impf-Ärger und MauscheleienJetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 8: Lockdown-Wirrwarr, Impf-Ärger und Mauscheleien
62 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diese Woche mit Richard Grasl (stv. Chefredakteur „Kurier“), Michael Fleischhacker, (Publizist und ServusTV-Moderator, „Talk im Hangar-7“), Ulrike Herrmann, (Wirtschaftsredakteurin „taz“) und Gunter Frank (Mediziner und Blogger, u.a. „Achse des Guten“). Moderation: Katrin Prähauser
