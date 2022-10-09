Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Bundespräsidentschaftswahl 2022: Die Analyse

ServusTVStaffel 2Folge 29vom 09.10.2022
Bundespräsidentschaftswahl 2022: Die Analyse

65 Min.Folge vom 09.10.2022

Bundespräsidentschaftswahl 2022: Analyse // Achtes Sanktionspaket: Holt Putin zum Gegenschlag aus? // Wirtschaftsflaute und Flüchtlingskrise: Kippt die Stimmung? Bei Katrin Prähauser diskutieren: Eva Glawischnig, ehem. Bundessprecherin der Grünen, Andreas Mölzer, Publizist und Herausgeber („Zur Zeit“), Wolfgang Bachmayer, Meinungsforscher OGM, Eric Frey, Wirtschaftsjournalist „Der Standard“

