Kampf gegen den Klimawandel: Abschied von Wachstum und Wohlstand?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 36: Kampf gegen den Klimawandel: Abschied von Wachstum und Wohlstand?
64 Min.Folge vom 27.11.2022
Kampf gegen den Klimawandel: Abschied von Wachstum und Wohlstand? // Kriegsberichterstattung: Medien in der Propagandafalle? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind: Christian Wehrschütz, Ukraine-Korrespondent des ORF, Ulrike Herrmann, „taz“-Journalistin und Autorin, Franz Schellhorn, Leiter „Agenda Austria“, Andrea Komlosy, Historikerin und Publizistin
