Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Kampf gegen den Klimawandel: Abschied von Wachstum und Wohlstand?

ServusTVStaffel 2Folge 36vom 27.11.2022
Folge 36: Kampf gegen den Klimawandel: Abschied von Wachstum und Wohlstand?

64 Min.Folge vom 27.11.2022

Kampf gegen den Klimawandel: Abschied von Wachstum und Wohlstand? // Kriegsberichterstattung: Medien in der Propagandafalle? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind: Christian Wehrschütz, Ukraine-Korrespondent des ORF, Ulrike Herrmann, „taz“-Journalistin und Autorin, Franz Schellhorn, Leiter „Agenda Austria“, Andrea Komlosy, Historikerin und Publizistin

