Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Fall Leonie: Ist der Staat Schuld?

ServusTVStaffel 2Folge 37vom 04.12.2022
64 Min.Folge vom 04.12.2022

Bei Moderatorin Katrin Prähauser diskutieren: Anna Schneider, Chefreporterin „Die Welt“, Florian Höllwarth, Opferanwalt der Familie Leonies, Ahmad Mansour, Autor und Psychologe, Herbert Lackner, ehem. Chefredakteur „profil“

ServusTV
