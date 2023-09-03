Teuerung ohne Ende: Verlieren wir den Kampf gegen die Inflation?Jetzt kostenlos streamen
Folge 25: Teuerung ohne Ende: Verlieren wir den Kampf gegen die Inflation?
71 Min.Folge vom 03.09.2023
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Eva Schütz, Herausgeberin “Exxpress.at”, Franz Schellhorn, Direktor „Agenda Austria“, Robert Treichler, stellvertretender Chefredakteur „Profil“, Veronika Bohrn Mena, Autorin und Arbeitsmarkt-Expertin
