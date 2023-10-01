Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

SORA-Sumpf und Burger-Sager: Wie schmutzig ist unsere Politik?

ServusTVStaffel 3Folge 29vom 01.10.2023
SORA-Sumpf und Burger-Sager: Wie schmutzig ist unsere Politik?

SORA-Sumpf und Burger-Sager: Wie schmutzig ist unsere Politik?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 29: SORA-Sumpf und Burger-Sager: Wie schmutzig ist unsere Politik?

68 Min.Folge vom 01.10.2023

Zu Gast bei Katrin Prähauser sind: Josef „Joe“ Kalina, SPÖ-naher Meinungsforscher und Kommunikationsberater, Veit Dengler, Medien-Unternehmer, Gabriele Krone-Schmalz, Journalistin und Russland-Expertin sowie Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen