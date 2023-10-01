SORA-Sumpf und Burger-Sager: Wie schmutzig ist unsere Politik?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 29: SORA-Sumpf und Burger-Sager: Wie schmutzig ist unsere Politik?
68 Min.Folge vom 01.10.2023
Zu Gast bei Katrin Prähauser sind: Josef „Joe“ Kalina, SPÖ-naher Meinungsforscher und Kommunikationsberater, Veit Dengler, Medien-Unternehmer, Gabriele Krone-Schmalz, Journalistin und Russland-Expertin sowie Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater.
