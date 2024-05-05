Demo für das Kalifat: Hass im Schutz der Meinungsfreiheit?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 16: Demo für das Kalifat: Hass im Schutz der Meinungsfreiheit?
64 Min.Folge vom 05.05.2024
Zu Gast bei Michael Fleischhacker: Peter Sichrovsky, Publizist, Susanne Schröter, Islamwissenschaftlerin, Herbert Lackner, ehemaliger "profil"-Chefredakteur und Martha Bißmann, Demokratie-Aktivistin.
