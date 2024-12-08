Wirtschaft in der Krise: Kommt jetzt die Stunde der Wahrheit?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 38: Wirtschaft in der Krise: Kommt jetzt die Stunde der Wahrheit?
69 Min.Folge vom 08.12.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Wolfgang Rosam, ÖVP-naher Kommunikationsberater, Josef Cap, ehemaliger SPÖ-Klubobmann, Veronika Bohrn Mena, Publizistin und Arbeitsmarkt-Expertin sowie Peter Sichrovsky, Journalist und Autor.
