Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Wien-Wahl: Weiter Walzer statt Wende?

ServusTVStaffel 5Folge 16vom 27.04.2025
Wien-Wahl: Weiter Walzer statt Wende?

Folge 16: Wien-Wahl: Weiter Walzer statt Wende?

65 Min.Folge vom 27.04.2025

Am Sonntag entscheiden 1,1 Millionen Wiener über ihre politische Zukunft. Der Wahlkampf war geprägt von den wirtschaftlichen Sorgen und den Themen Bildung, Kriminalität und Migration. Trotz allem aber wird der seit 1945 durchgehend regierenden Wiener SPÖ unter Bürgermeister Ludwig ein weiterer Wahlsieg vorhergesagt. Ist das ein dringend benötigtes Zeichen von politischer Stabilität oder steht damit fest, dass der Schuldenberg, die Zuwanderung und Jugendkriminalität weiter ungelöst bleib?

ServusTV
