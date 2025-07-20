Brüssel will mehr Geld: Wer soll das bezahlen?Jetzt kostenlos streamen
2.000 Milliarden Euro - so viel will Ursula von der Leyen im neuen EU-Budget verteilen. Eine Investition in Europas Unabhängigkeit, sagt sie: mit verfünffachtem Rüstungs-Etat und 100 Milliarden Euro für die Ukraine. Doch die Mitgliedsstaaten blockieren. Deshalb sollen neue EU-Steuern für Raucher und Konzerne Geld in die Kasse spülen. Kann sich Europa nur mit dieser billionenschweren Finanzspritze im Wettstreit mit China und den USA behaupten - oder entfernt sich Brüssel damit von den Bürgern?
