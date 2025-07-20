Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Brüssel will mehr Geld: Wer soll das bezahlen?

ServusTVStaffel 5Folge 26vom 20.07.2025
74 Min.Folge vom 20.07.2025

2.000 Milliarden Euro - so viel will Ursula von der Leyen im neuen EU-Budget verteilen. Eine Investition in Europas Unabhängigkeit, sagt sie: mit verfünffachtem Rüstungs-Etat und 100 Milliarden Euro für die Ukraine. Doch die Mitgliedsstaaten blockieren. Deshalb sollen neue EU-Steuern für Raucher und Konzerne Geld in die Kasse spülen. Kann sich Europa nur mit dieser billionenschweren Finanzspritze im Wettstreit mit China und den USA behaupten - oder entfernt sich Brüssel damit von den Bürgern?

ServusTV
