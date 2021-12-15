Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 10: Der Talk am 25.4.
62 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Henryk M. Broder (Publizist und Buchautor), Antonia Gössinger (Publizistin und ehem. Chefredakteurin „Kleine Zeitung“), Rainer Nowak (Chefredakteur „Die Presse“) und Eva Linsinger (Innenpolitik-Chefin „Profil“). Moderation: Christoph Kotanko
