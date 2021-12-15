Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 25.4.

ServusTVStaffel 1Folge 10vom 15.12.2021
Der Talk am 25.4.

Der Talk am 25.4.Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 10: Der Talk am 25.4.

62 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Henryk M. Broder (Publizist und Buchautor), Antonia Gössinger (Publizistin und ehem. Chefredakteurin „Kleine Zeitung“), Rainer Nowak (Chefredakteur „Die Presse“) und Eva Linsinger (Innenpolitik-Chefin „Profil“). Moderation: Christoph Kotanko

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen