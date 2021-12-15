Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Talk am 02.05.

ServusTVStaffel 1Folge 11vom 15.12.2021
Folge 11: Der Talk am 02.05.

65 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Corinna Milborn (Info-Chefin „Puls4“), Birgit Kelle (Publizistin und Autorin), Peter Sichrovsky (Journalist und Autor) und Oliver Pink (Innenpolitik Ressortleiter „Die Presse“). Moderation: Katrin Prähauser

