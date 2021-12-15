Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 16.5.

ServusTVStaffel 1Folge 13vom 15.12.2021
Der Talk am 16.5.

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 13: Der Talk am 16.5.

65 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Franziska Augstein („Spiegel“-Kolumnistin), Andreas Unterberger (Journalist und Blogger „das-tagebuch.at“), Herbert Lackner (ehem. Chefredakteur „profil“) und Meret Baumann (Redakteurin Ressort International „NZZ“). Moderation: Christoph Kotanko

ServusTV
