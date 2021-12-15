Covid-19 aus dem Labor?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 14: Covid-19 aus dem Labor?
64 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Robin Alexander (Autor und Journalist „Welt“), Gudula Walterskirchen (Herausgeberin der "Niederösterreichischen Nachrichten"), Anneliese Rohrer (Journalistin und Kolumnistin „Die Presse“) und Thomas Mayer (EU-Korrespondent „Der Standard“). Moderation: Katrin Prähauser.
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