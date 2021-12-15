"Ostersonntag-Regeln": was läuft falsch bei Österreichs Pandemie-Management?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 5: "Ostersonntag-Regeln": was läuft falsch bei Österreichs Pandemie-Management?
62 Min.Folge vom 15.12.2021
Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen – diese Woche mit Eva Dichand (Herausgeberin „Heute“), Alexandra Föderl-Schmid (stv. Chefredakteurin „Süddeutsche Zeitung), Christian Ortner, Autor und Kolumnist und Hubert Patterer (Chefredakteur „Kleine Zeitung). Moderation: Christoph Kotanko
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0