Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

"Ostersonntag-Regeln": was läuft falsch bei Österreichs Pandemie-Management?

ServusTVStaffel 1Folge 5vom 15.12.2021
Folge 5: "Ostersonntag-Regeln": was läuft falsch bei Österreichs Pandemie-Management?

62 Min.Folge vom 15.12.2021

Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen – diese Woche mit Eva Dichand (Herausgeberin „Heute“), Alexandra Föderl-Schmid (stv. Chefredakteurin „Süddeutsche Zeitung), Christian Ortner, Autor und Kolumnist und Hubert Patterer (Chefredakteur „Kleine Zeitung). Moderation: Christoph Kotanko

ServusTV
