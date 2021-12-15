Oster-Lockdown, Impfchaos und Sport in der KriseJetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 7: Oster-Lockdown, Impfchaos und Sport in der Krise
64 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diese Woche mit Rosemarie Schwaiger (Innenpolitik-Journalistin „profil“), Klaus Taschwer (Wissenschaftsredakteur „Der Standard“), Roland Tichy (Publizist, Herausgeber „Tichys Einblick“), Bert Ehgartner (Journalist und Autor).
