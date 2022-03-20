Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 2Folge 10vom 20.03.2022
Krieg in der Ukraine: Wann endet das Blutvergießen? / Wirtschaftskrieg: Wem schaden die Sanktionen? / Bewaffnetes Europa: Wie können wir uns schützen? // Bei Katrin Prähauser dikutieren: Wolfgang Herles, Journalist und Autor, Gudula Walterskirchen, Publizistin und Historikerin, Eric Frey, leitender Redakteur „Der Standard“ und der Militärökonom Marcus Matthias Keupp

