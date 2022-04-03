Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 03.04.

ServusTVStaffel 2Folge 12vom 03.04.2022
Der Talk am 03.04.

Der Talk am 03.04.Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 12: Der Talk am 03.04.

69 Min.Folge vom 03.04.2022

Zermürbungskrieg in der Ukraine: Kein Ende in Sicht? - Putins Gas-Erpressung: Droht eine Wirtschaftskrise? - Moderatorin Katrin Prähauser begrüßt folgende Gäste: WIFO-Chef Gabriel Felbermayr, den ehemaligen ARD-Moskau-Korrespondent Udo Lielischkies, NEWS-Investigativjournalisten Andreas Wetz und die Moderatorin und Journalistin Jasmin Kosubek von odysee.com, ehemals bei RT DE.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen