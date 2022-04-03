Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 12: Der Talk am 03.04.
69 Min.Folge vom 03.04.2022
Zermürbungskrieg in der Ukraine: Kein Ende in Sicht? - Putins Gas-Erpressung: Droht eine Wirtschaftskrise? - Moderatorin Katrin Prähauser begrüßt folgende Gäste: WIFO-Chef Gabriel Felbermayr, den ehemaligen ARD-Moskau-Korrespondent Udo Lielischkies, NEWS-Investigativjournalisten Andreas Wetz und die Moderatorin und Journalistin Jasmin Kosubek von odysee.com, ehemals bei RT DE.
