Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 10.04.

ServusTVStaffel 2Folge 13vom 10.04.2022
Folge 13: Der Talk am 10.04.

65 Min.Folge vom 10.04.2022

Kriegsverbrechen in der Ukraine // Brauchen wir ein Energieembargo? - Moderator Michael Fleischhacker begrüßt als Gäste den Journalisten und Putin-Biographen Thomas Fasbender, die Außenpolitik-Chefin der taz, Barbara Oertel, den Militärexperten Walter Feichtinger und die Medienethikerin Claudia Paganini.

ServusTV
