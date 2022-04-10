Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 13: Der Talk am 10.04.
65 Min.Folge vom 10.04.2022
Kriegsverbrechen in der Ukraine // Brauchen wir ein Energieembargo? - Moderator Michael Fleischhacker begrüßt als Gäste den Journalisten und Putin-Biographen Thomas Fasbender, die Außenpolitik-Chefin der taz, Barbara Oertel, den Militärexperten Walter Feichtinger und die Medienethikerin Claudia Paganini.
