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Der Talk am 01.05.

ServusTVStaffel 2Folge 15vom 01.05.2022
Der Talk am 01.05.

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Folge 15: Der Talk am 01.05.

72 Min.Folge vom 01.05.2022

Lieferstopp und Ölembargo: Helfen um jeden Preis? // Musk kauft Twitter: Radikale Meinungsfreiheit? Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Ulf Poschardt, Chefredakteur der „Welt“, Tessa Szyszkowitz, England-Korrespondentin „profil“, Konrad Paul Liessmann, Philosoph und Kolumnist, Judith Denkmayr, Sozial Media-Expertin, Mitglied der Chefredaktion der „Kleinen Zeitung“

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