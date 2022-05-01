Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 15: Der Talk am 01.05.
72 Min.Folge vom 01.05.2022
Lieferstopp und Ölembargo: Helfen um jeden Preis? // Musk kauft Twitter: Radikale Meinungsfreiheit? Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Ulf Poschardt, Chefredakteur der „Welt“, Tessa Szyszkowitz, England-Korrespondentin „profil“, Konrad Paul Liessmann, Philosoph und Kolumnist, Judith Denkmayr, Sozial Media-Expertin, Mitglied der Chefredaktion der „Kleinen Zeitung“
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