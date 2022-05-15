Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 16: Der Talk am 15.05.
66 Min.Folge vom 15.05.2022
Krieg in der Ukraine: Verfolgen wir das falsche Ziel? // Ministerwechsel und Kanzlerrede: Politik in der Krise? - Bei Katrin Prähauser diskutieren Publizist Henryk M Broder, Barbara Tóth vom „Falter“, Kommunikationsberater Wolfgang Rosam und Militärökonom Marcus Keupp.
