Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 15.05.

ServusTVStaffel 2Folge 16vom 15.05.2022
Folge 16: Der Talk am 15.05.

66 Min.Folge vom 15.05.2022

Krieg in der Ukraine: Verfolgen wir das falsche Ziel? // Ministerwechsel und Kanzlerrede: Politik in der Krise? - Bei Katrin Prähauser diskutieren Publizist Henryk M Broder, Barbara Tóth vom „Falter“, Kommunikationsberater Wolfgang Rosam und Militärökonom Marcus Keupp.

ServusTV
