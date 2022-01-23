Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 23.01.

ServusTVStaffel 2Folge 2vom 23.01.2022
Der Talk am 23.01.

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 2: Der Talk am 23.01.

65 Min.Folge vom 23.01.2022

Nationalrat fixiert Impfpflicht – überfällig oder übergriffig? / Kriegsgefahr in Osteuropa: Wie weit geht Putin, wie weit der Westen? Zu Gast am Sonntag bei „Links. Rechts. Mitte – das Duell der Meinungsmacher“ mit Moderator Michael Fleischhacker: Jan Fleischhauer (FOCUS-Kolumnist), Gudula Walterskirchen (Historikern und Kolumnistin „Die Presse“), Eric Frey (Journalist, „Der Standard“) und Wladimir Kaminer (Autor und Schriftssteller).

