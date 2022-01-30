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Der Talk am 30.01.

ServusTVStaffel 2Folge 3vom 30.01.2022
Der Talk am 30.01.

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Folge 3: Der Talk am 30.01.

64 Min.Folge vom 30.01.2022

Maßnahmen wackeln: Ist es Zeit zu lockern? / Fehlende Transparenz: Pharmaindustrie bezahlt Regierungsberater / Horrende Kosten: Wer zahlt die Corona-Zeche? Zu Gast sind der Publizist und Autor Henryk M Broder, der Kommunikationsberater Belá Anda, "News"-Journalist Andreas Wetz und „Krone“-Moderatorin Katia Wagner.

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