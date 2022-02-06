Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 4: Der Talk am 06.02.
67 Min.Folge vom 06.02.2022
Corona-Maßnahmen im Visier des Verfassungsgerichts – gerade noch rechtzeitig oder viel zu spät? / Impfpflicht beschlossen: Wie gelingen Kontrollen und Sanktionen in der Praxis? - Zu Gast bei Moderator Michael Fleischhacker: Alexander Kissler (Journalist „NZZ“), Bernhard Heinzlmaier (Jugendkulturforscher), Michael Jungwirth (Chefredaktion „Kleine Zeitung“) und Strafverteidigerin Astrid Wagner.
