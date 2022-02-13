Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 5: Der Talk am 13.02.
67 Min.Folge vom 13.02.2022
Jetzt auch Kritik von Spitzenpolitikern: Fällt die Impfpflicht doch noch? - Neue Weltordnung: Wie sieht die Zeit nach Corona aus? Zu Gast am Sonntag bei „Links. Rechts. Mitte – das Duell der Meinungsmacher“ mit Moderator Michael Fleischhacker: Lisa Fitz (Kabarettistin und Schauspielerin), Hasnain Kazim (Journalist und Autor), Hans-Peter Martin (Bestsellerautor und Journalist) und Peter Sichrovsky (Journalist „NEWS“ und Bestsellerautor).
