Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 06.03.

ServusTVStaffel 2Folge 8vom 06.03.2022
Der Talk am 06.03.

Folge 8: Der Talk am 06.03.

66 Min.Folge vom 06.03.2022

Russlands Krieg in der Ukraine – eskaliert die Lage? / Minister-Abschied – wie stabil ist die Regierung? - Moderation: Katrin Prähauser - Gäste Birgit Kelle, freie Journalistin und Autorin, Wendelin Mölzer, Publizist und ehemaliger NR-Abgeordneter (FPÖ), Gustav Gressel, Politikwissenschaftler ("European Council on Foreign Relations") und Hannes Hofbauer, Historiker, Autor und Inhaber des Promedia-Verlags.

ServusTV
