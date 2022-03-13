Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 13.03.

ServusTVStaffel 2Folge 9vom 13.03.2022
Der Talk am 13.03.

Der Talk am 13.03.Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 9: Der Talk am 13.03.

68 Min.Folge vom 13.03.2022

Krieg in der Ukraine: Wann endet das Blutvergießen? / Wem schaden die Sanktionen? / Österreich: Debatte um die Neutralität // Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Christian Ultsch, Außenpolitik-Chef der Tageszeitung „Die Presse“, Franz-Stefan Gady, Militärexperte, der PR-Berater Heimo Lepuschitz und Elisabeth Schimpfössl, Elitenforscherin in Birmingham

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen