Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 9: Der Talk am 13.03.
68 Min.Folge vom 13.03.2022
Krieg in der Ukraine: Wann endet das Blutvergießen? / Wem schaden die Sanktionen? / Österreich: Debatte um die Neutralität // Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Christian Ultsch, Außenpolitik-Chef der Tageszeitung „Die Presse“, Franz-Stefan Gady, Militärexperte, der PR-Berater Heimo Lepuschitz und Elisabeth Schimpfössl, Elitenforscherin in Birmingham
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0