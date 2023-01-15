Aufstand der Klimaaktivisten: bestrafen oder beklatschen?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 1: Aufstand der Klimaaktivisten: bestrafen oder beklatschen?
64 Min.Folge vom 15.01.2023
Aufstand der Klimaaktivisten: bestrafen oder beklatschen? // Schlagzeile mit Schlagseite: Wie viel Haltung verträgt Journalismus? Bei Katrin Prähauser diskutieren: Kristina Schröder, ehem. Deutsche Familienministerin und Publizistin, Raphael Thelen, ehem. Journalist, Aktivist „Letzte Generation“, Rudolf Mitlöhner, stv. Innenpolitik-Chef des „Kurier“, Christina Hiptmayr, Wirtschaftsredakteurin beim „profil“
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0