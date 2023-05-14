Teuerung außer Kontrolle: Totalversagen der Politik?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 17: Teuerung außer Kontrolle: Totalversagen der Politik?
65 Min.Folge vom 14.05.2023
Bei Gast-Moderator Claus Strunz diskutieren: Sigmund Gottlieb, Autor und ehemaliger Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Andreas Mölzer, FPÖ-naher Publizist, Veronika Bohrn Mena, Autorin und Arbeitsmarkt-Expertin, Ben Weiser, Chefredakteur "zackzack.at"
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0