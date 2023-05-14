Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Teuerung außer Kontrolle: Totalversagen der Politik?

ServusTVStaffel 3Folge 17vom 14.05.2023
Teuerung außer Kontrolle: Totalversagen der Politik?

Teuerung außer Kontrolle: Totalversagen der Politik?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 17: Teuerung außer Kontrolle: Totalversagen der Politik?

65 Min.Folge vom 14.05.2023

Bei Gast-Moderator Claus Strunz diskutieren: Sigmund Gottlieb, Autor und ehemaliger Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks, Andreas Mölzer, FPÖ-naher Publizist, Veronika Bohrn Mena, Autorin und Arbeitsmarkt-Expertin, Ben Weiser, Chefredakteur "zackzack.at"

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen