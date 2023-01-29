Wahl in Niederösterreich: Wandel oder Weiter so?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 3: Wahl in Niederösterreich: Wandel oder Weiter so?
64 Min.Folge vom 29.01.2023
Wahl in Niederösterreich: Wandel oder Weiter so? Darüber diskutiert Moderatorin Katrin Prähauser u.a. mit Richard Grasl, Geschäftsführer des Nachrichtenmagazins „profil“, Anja Melzer, stv. Chefredakteurin „Zackzack“, Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsexperte und Herbert Lackner, ehem. Chefredakteur „profil“
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