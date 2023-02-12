Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Wirbel um FPÖ-Sager: Empörung nach Plan?

ServusTVStaffel 3Folge 5vom 12.02.2023
Wirbel um FPÖ-Sager: Empörung nach Plan?

Folge 5: Wirbel um FPÖ-Sager: Empörung nach Plan?

69 Min.Folge vom 12.02.2023

Zu Gast bei Michael Fleischhacker: Andreas Mölzer, FPÖ-naher Publizist, Ruth Beckermann, Filmemacherin, Ralf Schuler, Journalist und Autor, Florian Klenk, Chefredakteur des "Falter"

