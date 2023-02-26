Ein Jahr Krieg: Ist der Westen auf dem Holzweg?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 7: Ein Jahr Krieg: Ist der Westen auf dem Holzweg?
69 Min.Folge vom 26.02.2023
Zu Gast bei Michael Fleischhacker: Ruud Koopmans, Migrationsforscher, Brigitte Quint, Journalistin („Die Furche“), Heimo Lepuschitz, Kommunikationsberater, Daniel Landau, ehem. Bildungszuständiger für Ukraine-Flüchtlinge
