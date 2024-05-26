Neue Vorwürfe gegen Schilling: Grüne im Kreuzfeuer?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 18: Neue Vorwürfe gegen Schilling: Grüne im Kreuzfeuer?
67 Min.Folge vom 26.05.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater; Barbara Tóth, Redakteurin beim „Falter“; Reinhard Heinisch, Politologe und Ralf Schuler, Journalist bei „Nius“
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0