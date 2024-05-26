Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Neue Vorwürfe gegen Schilling: Grüne im Kreuzfeuer?

ServusTVStaffel 4Folge 18vom 26.05.2024
67 Min.Folge vom 26.05.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater; Barbara Tóth, Redakteurin beim „Falter“; Reinhard Heinisch, Politologe und Ralf Schuler, Journalist bei „Nius“

