Lisa bäckt

Lisa bäckt: Tortentraum & Weihnachtsbaum

ORF IIIStaffel 1Folge 5vom 22.12.2025
Lisa bäckt: Tortentraum & Weihnachtsbaum

Lisa bäckt

Folge 5: Lisa bäckt: Tortentraum & Weihnachtsbaum

26 Min.Folge vom 22.12.2025

In der neuen Backsendung dreht sich alles um die süße Seite der Vorweihnachtszeit. Moderatorin Lisa Jeitler, Konditorin aus Leidenschaft, zaubert Torten, Cupcakes, Kekse und Kuchen – kreativ, liebevoll und passend zur festlichen Saison. Unterstützt von Freunden und Studiogästen gibt sie Tipps zu Verpackungsideen für selbstgebackene Geschenke, eleganten Tischkarten in Kalligraphie und außergewöhnlichen Leckereien für die Weihnachtsfeier. Ob Schoko-Reste à la Nikolo und Krampus oder besondere Überraschungen für Gäste – die Sendung zeigt, wie man die Festtage mit süßen Kreationen versüßt. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

ORF III
