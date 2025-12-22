Lisa bäckt: Tortentraum & WeihnachtsbaumJetzt kostenlos streamen
Lisa bäckt
Folge 5: Lisa bäckt: Tortentraum & Weihnachtsbaum
26 Min.Folge vom 22.12.2025
In der neuen Backsendung dreht sich alles um die süße Seite der Vorweihnachtszeit. Moderatorin Lisa Jeitler, Konditorin aus Leidenschaft, zaubert Torten, Cupcakes, Kekse und Kuchen – kreativ, liebevoll und passend zur festlichen Saison. Unterstützt von Freunden und Studiogästen gibt sie Tipps zu Verpackungsideen für selbstgebackene Geschenke, eleganten Tischkarten in Kalligraphie und außergewöhnlichen Leckereien für die Weihnachtsfeier. Ob Schoko-Reste à la Nikolo und Krampus oder besondere Überraschungen für Gäste – die Sendung zeigt, wie man die Festtage mit süßen Kreationen versüßt. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
