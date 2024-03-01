Das geheiligte Taschentuch des KingJetzt kostenlos streamen
Little Elvis - Rock ’n’ Roll - immer toll
Folge 23: Das geheiligte Taschentuch des King
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Little Elvis möchte nicht länger als Imitator auftreten und die Musik vom "King" spielen. Er gründet mit Janet die Band "Die Truckstoppers" und hofft auf großen Erfolg. Sie brauchen nämlich Geld, um den Verkauf ihrer Stadt zu verhindern.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF