Live im SK1
Folge 5: Live im SK1: Mit Voodoo Jürgens
32 Min.Folge vom 27.10.2025
Voodoo Jürgens präsentierte sich und seinen Sound "Live im SK1". Einst Friedhofsgärtner, Model und kurz Sexspielzeugverkäufer, war er mit seinem Amadeus-prämierten Album "’S klane Glücksspiel" zu Gast. Im Talk mit Benny Hörtnagl erzählte er von seinen musikalischen Anfängen, "seinem Wien", Wiener Vokabeln und der Zusammenarbeit mit Jazz Gitti, die auch live mit ihm performt. Mit Kreiml & Samurai brachte er außerdem die Geschichte der "3 Nagetiere" auf die Bühne. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
