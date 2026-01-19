Staffel 1Folge 12vom 19.01.2026
Pressekonferenz des Finanzministeriums: "Inflation senken, Aufschwung ermöglichen"Jetzt kostenlos streamen
Live Spezial
Folge 12: Pressekonferenz des Finanzministeriums: "Inflation senken, Aufschwung ermöglichen"
43 Min.Folge vom 19.01.2026
Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) zu Arbeitsaufträgen aus der Regierungsklausur. Sendungshinweis: ZIB 13, 19. Jänner 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
