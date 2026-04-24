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Folge 144: Pressegespräch mit der neu bestellten ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher
Die neu gewählte ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher präsentierte im Rahmen eines Pressegesprächs die Arbeits- und Programmschwerpunkte der kommenden Monate. "Mit den großen Programmevents, die bevorstehen – vom ESC 2026 über die Fußball-WM bis zum ORF-Kultursommer und vielem mehr –, werden wir zeigen, wofür der ORF steht: Für das beste Programm aus Information, Kultur, Sport und Unterhaltung. Wir stellen jetzt die Weichen für die Zukunft des ORF.", so Thurnher. Sendungshinweis: ZIB 13, 24. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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