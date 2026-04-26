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Pressekonferenz: Aktuelle Informationen zum Waldbrand im Lesachtal

ORF2Staffel 1Folge 146vom 26.04.2026
Pressekonferenz: Aktuelle Informationen zum Waldbrand im Lesachtal

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Folge 146: Pressekonferenz: Aktuelle Informationen zum Waldbrand im Lesachtal

39 Min.Folge vom 26.04.2026

Der Waldbrand im Lesachtal wird auch am Sonntag weiter bekämpft, es ist Tag vier für die Einsatzkräfte. Bisher waren es vor allem die Hubschrauber, die den Brand mit tonnenweise Wasser eindämmen konnten. Mit Hilfe des KAT-Zugs 2 aus Spittal will man mit insgesamt rund 350 Feuerwehrleuten die Glutnester im steilen Gelände bekämpfen. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) informierte gemeinsam mit Bezirkshauptmann Heinz Pansi und Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin über die aktuelle Lage des Waldbrands im Lesachtal. Sendungshinweis: ZIB 13, 26. April 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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