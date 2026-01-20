Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Live Spezial

ORF2Staffel 1Folge 15vom 20.01.2026
Pressekonferenz der Grünen: Plenarvorschau und Aktuelles

Pressekonferenz der Grünen: Plenarvorschau und AktuellesJetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 15: Pressekonferenz der Grünen: Plenarvorschau und Aktuelles

13 Min.Folge vom 20.01.2026

Die Grünen luden zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler mit einer Vorschau auf die kommende Nationalratssitzung und aktuellen Themen. Sendungshinweis: ZIB 13, 20. Jänner 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen