Folge 15: Pressekonferenz der Grünen: Plenarvorschau und Aktuelles
13 Min.Folge vom 20.01.2026
Die Grünen luden zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler mit einer Vorschau auf die kommende Nationalratssitzung und aktuellen Themen. Sendungshinweis: ZIB 13, 20. Jänner 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
