Pressekonferenz der Grünen: "Plenarvorschau und Aktuelles"Jetzt kostenlos streamen
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Folge 181: Pressekonferenz der Grünen: "Plenarvorschau und Aktuelles"
Die Grünen luden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Budgetsprecher Jakob Schwarz ein. Themen waren das Budget, die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen. Das Doppelbudget, das Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vorlegen wird, werde Österreich ungerechter machen, so Gewessler. Sendungshinweis: ZIB 13, 8. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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