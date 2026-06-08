Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Pressekonferenz der Grünen: "Plenarvorschau und Aktuelles"

ORF2Staffel 1Folge 181vom 08.06.2026
Pressekonferenz der Grünen: "Plenarvorschau und Aktuelles"

Pressekonferenz der Grünen: "Plenarvorschau und Aktuelles"Jetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 181: Pressekonferenz der Grünen: "Plenarvorschau und Aktuelles"

22 Min.Folge vom 08.06.2026

Die Grünen luden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Budgetsprecher Jakob Schwarz ein. Themen waren das Budget, die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen. Das Doppelbudget, das Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vorlegen wird, werde Österreich ungerechter machen, so Gewessler. Sendungshinweis: ZIB 13, 8. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen