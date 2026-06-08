Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen BMI und OeNBJetzt kostenlos streamen
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Folge 182: Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen BMI und OeNB
Am 8. Juni 2026 fand ein Doorstep mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und OeNB-Gouverneur Martin Kocher statt, bei dem die Details zur Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit der Österreichischen Nationalbank bekanntgegeben wurden. Sendungshinweis: ZIB 13, 8. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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