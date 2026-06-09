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Live Spezial

Pressekonferenz der FPÖ: "Ausblick auf die Budgetrede und die Wahl am Küniglberg"

ORF2Staffel 1Folge 184vom 09.06.2026
Pressekonferenz der FPÖ: "Ausblick auf die Budgetrede und die Wahl am Küniglberg"

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Folge 184: Pressekonferenz der FPÖ: "Ausblick auf die Budgetrede und die Wahl am Küniglberg"

32 Min.Folge vom 09.06.2026

Die FPÖ lud zu einer Pressekonferenz zum Thema "Ausblick auf die Budgetrede und die Wahl am Küniglberg" mit Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker und Budgetsprecher Arnold Schiefer. Sendungshinweis: ZIB 17, 9. Juni 2026, 17 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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