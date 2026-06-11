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Folge 185: Pressekonferenz "Künstlerische Kontextualisierung des Lueger-Denkmals - Ende der Bautätigkeit"
Die Umsetzung des Projekts "Schieflage (Karl Lueger 3,5°)" von Klemens Wihlidal, dem Wettbewerbssieger für die künstlerische Kontextualisierung des Lueger-Denkmals, ist nahezu abgeschlossen. Aus diesem Anlass fand zum Ende der Bautätigkeit eine Pressekonferenz mit Stadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ), Cornelia Offergeld (Künstlerische Leiterin KÖR Wien), Eva-Maria Stadler (Universität für angewandte Kunst Wien und Vorsitzende der Wettbewerbsjury) und dem Künstler Klemens Wihlidal statt. Sendungshinweis: ZIB 13, 11. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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