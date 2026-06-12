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Pressekonferenz: OeNB Gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich 2026-28

ORF2Staffel 1Folge 187vom 12.06.2026
Pressekonferenz: OeNB Gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich 2026-28

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Folge 187: Pressekonferenz: OeNB Gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich 2026-28

35 Min.Folge vom 12.06.2026

Die Österreichische Nationalbank (OeNB) mit Gouverneur Martin Kocher und Hauptabteilungsleiter Wolf Reuter gab im Rahmen einer Pressekonferenz einen Ausblick auf die gesamtwirtschaftliche Prognose für Österreich 2026 bis 28. Demnach soll sagt die Nationalbank der heimischen Wirtschaft angesichts des Kriegs in Nahost und gestiegener Energiepreise weiter ein bescheidenes Wachstum voraus, allerdings zeigt sie sich optimistischer als zuletzt. Sendungshinweis: ZIB 13, 12. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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