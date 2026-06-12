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Pressekonferenz: "Stabiles hohes Sicherheitsbudget, Asylpakt tritt in Kraft"

ORF2Staffel 1Folge 188vom 12.06.2026
Pressekonferenz: "Stabiles hohes Sicherheitsbudget, Asylpakt tritt in Kraft"

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Folge 188: Pressekonferenz: "Stabiles hohes Sicherheitsbudget, Asylpakt tritt in Kraft"

62 Min.Folge vom 12.06.2026

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), Gruppenleiter Reinhard Schnakl und Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig informierten in einer Pressekonferenz über das Thema "Stabiles hohes Sicherheitsbudget, Asylpakt tritt in Kraft". Sendungshinweis: ZIB 13, 12. Juni 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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